Uğur Meleke: Video hakem neyi değiştirdi?

Nasıl İngiltere’66’yı Hurst’ün golüyle, Meksika’86’yı Tanrı’nın eliyle hatırlıyoruz; yıllar sonra bu turnuvayı da VAR kararlarıyla anımsama ihtimalimiz yüksek. VAR müdahaleleri şu ana kadar sınıfı geçti; oyunu fazla bölmedi ve olumlu katkılar yaptı. Belki bu turdan sonra skandal bir karar olacak, bilemiyoruz. VAR, zaten sıfır hata vadetmiyor, “daha az hata” amaçlanan şey.

VAR’ın yarattığı hava da olumlu:

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1-Hakemler daha rahatlar. Çaldıkları düdüğün ölüm-kalım meselesine dönmeyeceğini biliyorlar, mobbinge uğramıyorlar, “bir ihtimal daha var” diyorlar itiraz edenlere.

2-Futbolcular da rahat. Aynen gol çizgisi teknolojisinin yarattığı gibi bir hava var sahada. Teknolojinin çizgiyi geçmediğini söylediği topa itiraz etmek ne kadar anlamsızsa, video hakem kararına direnmek de o kadar anlamsız geliyor.

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Dün Cengiz Semercioğlu yazmış: “Bundan 3-5 yıl sonra futbolun nasıl yıllarca VAR’sız oynandığına şaşıracağız” diye. Meselenin özeti de bu bence.