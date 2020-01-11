Uğur Meleke: VAR masasının çok küçük mesafeler için kararı değiştirmesi temel tanımına aykırı

Kural mı, protokol mü? Bunun yanıtını arıyor şu sıralar herkes. Hukuk yaşayan bir organizma. Çok doğaldır ki hukukun önüne sürekli yepyeni, daha önce hiç karşılaşmadığı taze vakalar çıkacak; hukuk da gelişecek ve bu yeni soruna da çözüm bulacak. Futbol hukuku da böyle aslında. Kural kitabı, hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Sürekli karşımıza yepyeni problemler çıkacak, kitap da bu sorunlara yeni çözümler bulmaya çalışacak. Şu sıralar dünyada VAR’la ilgili en büyük eleştiri, milimetrik ofsayt kararları. Evet bir pozisyonun ofsayt olabilmesi için teoride 1 mm’lik fark bile yeterli. Ancak bu fark esasında, yardımcı hakem ilk anda bayrağı kaldırdıysa yeterli. Yardımcı bayrak çekmediyse, VAR masasının çok küçük mesafeler için kararı değiştirmesi, VAR’ın temel tanımına aykırı. Zira VAR’a sadece ‘açık ve bariz (hakem için açık, kamuoyu için bariz)’ hatalarda müdahale hakkı verilmiş. 10-15 santimlik ofsaytlarda yardımcının kararını değiştirmek, bu temel tanıma ters düşüyor. Çünkü ortada ‘açık ve bariz (clear and obvious)’ bir hata yok.

Uğur Meleke’nin yazısı