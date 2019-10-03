Uğur Meleke: VAR incelemeleriyle ilgili teknik altyapı sorunumuz mu var?

Bir VAR incelemesinin 310 saniye sürmesi doğal mı? Lemina-Gustavo pozisyonunda VAR masası 180 saniye boyunca neden karar veremedi? Ve en sonunda hakemi neden monitöre davet etti? Ben MHK’nın, hatta Türk futbolunun değerini korumakla mükellef TFF’nin yerinde olsam bu konuyu 3 boyutlu olarak incelerdim:

1 – Acaba, VAR incelemeleriyle ilgili bir teknik altyapı sorunumuz mu var?

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2- VAR masamızın hâlâ eğitim konusunda sıkıntıları olabilir mi?

3- Bence tüm bunlardan daha önemlisi şu: Bir pozisyonu 30 saniye inceliyor ve çözemiyorsan, zaten orada ‘net ve bariz’ bir hata yok demektir.

Uğur Meleke’nin yazısı