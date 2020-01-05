Uğur Meleke: Ünal Karaman benim gözümde bir devrimcidir

Ünal Karaman benim gözümde bir devrimcidir, ben 90’lı yıllardan beri Türkiye’de bir hocanın orta üçlüyü Sosa-Yusuf-Abdülkadir Ömür’le kurma cesareti gösterdiğine şahit olmamıştım. Bu orta sahada bırakın ön liberoyu, neredeyse sekiz numara bile yok. Zaman zaman üç forvetin arkasına üç on numara koyarak başarıya ulaştı Ünal Hoca. Trabzonspor’un onu kaybetmesi bana göre Türkiye’de bir kulübün son 10 yılda yaptığı belki de en büyük hata.

Uğur Meleke’nin yazısı