Uğur Meleke: Ünal Karaman benim gözümde bir devrimcidir

Ünal Karaman benim gözümde bir devrimcidir, ben 90’lı yıllardan beri Türkiye’de bir hocanın orta üçlüyü Sosa-Yusuf-Abdülkadir Ömür’le kurma cesareti gösterdiğine şahit olmamıştım. Bu orta sahada bırakın ön liberoyu, neredeyse sekiz numara bile yok. Zaman zaman üç forvetin arkasına üç on numara koyarak başarıya ulaştı Ünal Hoca. Trabzonspor’un onu kaybetmesi bana göre Türkiye’de bir kulübün son 10 yılda yaptığı belki de en büyük hata.
SON HABERLER
Eski Nissan CEO’sunun kaçışıyla ilgili beş kişi tutuklandı, ikisi serbest
Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların ikisi savcılık tarafından serbest bırakılırken, beşi tutuklandı. Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan, İstanbul’da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından […]
ABD, İran’ın ‘intikam’ına karşı Kuveyt’e 3 bin asker gönderiyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta hava operasyonuyla öldürülmesi sonrası İran’dan yükselen intikam yeminlerine yanıt olarak Kuveyt’e 3 bin asker konuşlandırılacağını açıkladı.
Trump: Savaşı durdurmak için Süleymani’yi öldürdük; emri ben verdim
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da basına yaptığı kısa açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze atılarak öldürülmesiyle ilgili olarak “ABD, bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için hareket etti” dedi.
Demokrat senatör: Trump’ın İran’a savaş açma yetkisi yok
ABD Senatosu’ndaki iki siyasi kanattan muhalefetteki Demokratların temsilcisi Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre izni olmadan İran’a savaş açma yetkisinin olmadığını’ ve ‘İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi kararından Kongre üyelerinin haberdar edilmesi gerektiğini’ söyledi.
Bağdat’ın kuzeyinde hava saldırısı: Altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde iki aracın savaş uçakları tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırıda altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti.