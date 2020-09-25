Uğur Meleke: Ülke futbolu için kritik bir geceyi yine üzülerek geride bıraktık

Dün Galatasaray’la teselli bulduk ama maalesef ülke futbolu için kritik bir geceyi yine üzülerek geride bıraktık. Malumunuz, UEFA ülkeler sıralamasında 11’inci basamaktayız; bu da lig şampiyonumuzun artık otomatik Devler Ligi bileti alamaması anlamına geliyor. Otomatik bilet için Devler Ligi şampiyonunun kendi liginden vize almasını bekleyeceğiz. Ancak bundan daha önemlisi, 11’inci basamakta da hiç huzurlu olmamamız. Ukrayna, İskoçya ve G.Kıbrıs’la mesafemizin 2 puanın altında olması. Eğer bu sezon bir-iki basamak daha gerilersek, şampiyonumuzun iki ön eleme oynamak zorunda kalma ihtimali kapıda.

Uğur Meleke’nin yazısı