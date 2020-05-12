Uğur Meleke: Üç yıl boyunca Neymarize olan fiyatlar, bugün pandemize oluyor

3 Ağustos 2017 günü, farkında olmadığımız bir devrim yaşadık aslında. O gün PSG’nin, Neymar’ın kontrat fesih bedeli olan 222 milyon Euro’yu yatırmasıyla bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Futbolda kartlar yeniden dağıtıldı, deyim yerindeyse fiyatlar ‘Neymarize’ oldu! Futbolda 110 milyon Euro’nun üzerine çıkılan 7 transferin tamamı, Neymar’ın ardından gerçekleşti. Coutinho, Dembele ve Joao Felix gibi isimlerin astronomik ederlerinin bir nedeni de fiyatların Neymarize olmasıydı kesinlikle.

Ve 3 Ağustos 2017’de başlayan o karanlık dönem, bence bugün bitmiş durumda. 3 yıl boyunca Neymarize olan fiyatlar, bugün pandemize oluyorlar; tekrar normal seviyelerine iniyorlar. Bu sevindirici. Ancak futbolun, bu lanet pandemi sürecinden çıkarması gereken bir ders daha var: Futbolcularla kontrat yaparken artık haftalık ücretin oranını düşürüp, maç başı ücretlerin, galibiyet primlerinin, yani performans kalemlerinin payını artırmalısınız. Futbol durmuşken, maç oynanmıyorken, kulüplerin gelirleri büyük ölçüde yavaşlamışken sporculara haftalık 200-300 bin Euro ödeniyor olunması akıl dışı. Elbette futbolcuların sabit maaşı olmalı. Ancak sporcunun gelirleri içinde sabit maaşının oranını yüzde 50’nin altına çekmeye çalışmalı kulüpler.

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Uğur Meleke’nin yazısı