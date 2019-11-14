Uğur Meleke: Türk futbolunu Avrupa’da alternatif kadrolarla temsil etme ihanetini yapanlar var

Ben 30 senedir böyle bir şey görmedim, izleyemediğim 30 yılda da yaşandığını sanmıyorum: Türk futbolu, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında bilinçli olarak alternatif kadrolarla temsil ediliyor. Ve bu ihaneti yapanlar, konunun sadece ülke puanından ibaret olduğunu düşünüyorlar. Hayır, konu sadece ülke puanı değil. Hatta ülke puanı, konunun en önemli parçası bile değil. Çok daha önemli bir şeyi, uluslararası itibarımızı kaybediyoruz sizin bu ilkel tercihlerinizle.

Hafta içinde yaşananları biliyorsunuz: Beşiktaş ve Trabzonspor, matematiksel olarak şansları devam ettiği halde Portekiz ve Rusya deplasmanlarına ağırlıklı alternatif kadrolarıyla çıktılar. İki temsilcimiz de ligdeki asıl (!) sınavlarında 8’er oyuncu birden değiştirdiler.

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Yani kısacası, peşinen kabul edilmiş iki yenilgi aldık Avrupa’da.

Uğur Meleke’nin yazısı