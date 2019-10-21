Uğur Meleke: Türk futboluna 20 yıldır şekil veren teknik adam kartelinin son sezonu bu

Ligde ekonomik göstergelere baktığımızda en kaliteli kadrolar açık farkla 3 İstanbul büyüğünün elinde. Ama ortalama 100’er milyon Euro’luk kadrolara sahip 3 İstanbul büyüğü, ligde bir ‘iyi futbol ölçer’ olsa, bence ilk beş sıraya giremezler. Mesela 20’şer milyon Euro’ya kurulmuş Alanya da, Malatya da, üç İstanbul büyüğünden daha iyi futbol oynuyorlar.

Bu sezon veya en azından birkaç sezon içinde, eğer iyi bir kulüp yönetimiyle istikrar yakalarlarsa Erol Bulut, Sergen Yalçın, Okan Buruk gibi hocaların şampiyonluk yaşamaları kaçınılmaz. Ünal Karaman zaten en büyük favori. Eğer işler bu şekilde giderse, bir-iki yıl içinde Türk futbolundaki şu meşhur teknik adam karteli kırılacak bence. Hatta belki de, Türk futboluna 20 yıldır şekil veren teknik adam kartelinin son sezonu bu.

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Uğur Meleke’nin yazısı