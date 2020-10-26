Uğur Meleke: Trabzonspor’un ciddi bir yeniden yapılanma sancısı yaşadığı ortada

Fenerbahçe geçen hafta olduğu gibi Trabzon önünde de soyunma odasına başka bir takım olarak girdi, bambaşka bir takım olarak çıktı. Göztepe maçında soyunma odasında mantalite değişmişti, dün oyuncu değişti, taktik değişti, oyun değişti. Dünkü veriler ışığında Erol Bulut’un sanki 4-2-3-1 ısrarından vazgeçip, oyunu daha fazla merkezden oynamaya çalışması lazım.

Trabzonspor’un ciddi bir yeniden yapılanma sancısı yaşadığı ortada. Takımın beyni Sosa, ligin en değerli oyuncusu Sörloth ve golcü bek Novak’ın yerlerini doldurmak kolay değil. Pereira-Novak sadece iki bek değil, oyun ritmini de belirleyen adamlardı. Her ikisinin korner gibi taçlar atabiliyor olması bile çok önemli fark yaratıyordu Trabzonspor için. Pereira sezona sakat girdi, ritmini bulamadı. Dün de kulübedeydi zaten.

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Uğur Meleke’nin yazısı