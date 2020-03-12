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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Trabzon dipten zirveye çıktı, Malatya aksi yönde

Trabzon dipten zirveye çıktı, Malatya aksi yönde ilerliyor.

Tarih 9 Kasım 2018’di… Malatyaspor ile Trabzonspor, yine Yeni Malatya Stadı’nda bir lig maçı oynamışlardı. Maçı Erol Bulut’lu Malatya 5-0 kazandı. Goller Boutaib, Aleksic ve Guilherme’den geldi. Sadık ve Adem de Malatya forması giyiyorlardı o gün. Yaklaşık 500 gün içinde o Malatyaspor, önce Erol Bulut, Aleksic, Boutaib, Sadık, Adem; sonra da Sergen Yalçın, Guilherme ve Jahovic’i kaybetti. O günkü Malatya, sezon sonunda Avrupa Ligi bileti almıştı. 500 gün sonra bugünkü Malatya, ligde kalma savaşı veriyor.

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Uğur Meleke’nin yazısı

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