Uğur Meleke: TFF nasıl yol alınacağını bugünden belirlemeli

12 Haziran’da lig başladığında bir veya birkaç oyuncu oynamak istemezse ne olacak? Elbette dilemiyoruz ama işler düşündüğümüz gibi gitmez de lig mesela 29’uncu haftada tekrar yarım kalırsa, olduğu haliyle mi tescil edilecek?

Ya da mesela 15 takım maçlarını normal olarak oynarken, üçü çok sayıdaki hasta futbolcusu nedeniyle lige devam edemezse onların kaderi nasıl belirlenecek? Sakın bunu felaket tellallığı olarak algılamayın, Ertuğrul Abi’nin (Özkök’ün) harika özetiyle, “Anladık ki, dünya 5’ten küçükmüş (Çünkü toplam ağırlığı 5 gram olan bir virüs çetesiyle baş edemedi dünya)”. Dolayısıyla bu bir ‘mücbir sebepler sezonu’. Ve yukarıda saydığım durumlarda nasıl yol alınacağını TFF bugünden belirlerse, ileride yaşanabilecek daha büyük kavgaların önünü kesmiş olur.

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Uğur Meleke’nin yazısı