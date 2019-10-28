Uğur Meleke: Terim’in ezberlerini unutup takımına ‘reset atma’ zamanı geldi

Terim, Nzonzi-Selçuk-Seri-Lemina-Ömer-Belhanda’dan üçünü ilk 11’e muhakkak koyma yemini varmış gibi takım yapıyor. Oysa siz bu sezon 13 resmi maçın yedisinde gol atamadıysanız, farklı düşünme zamanı gelmiş demektir çoktan. Ancelotti, 2013-14’te Real Madrid orta üçlüsüne Di Maria’yı monte etmişti mesela. Dün aynı saatlerde Pochettino’nun orta üçlüsünün solunda Dele Alli oynadı.

Terim de bir süredir orta üçlüsüne Feghouli’yi monte edip, sağ açıkta gol şansı daha yüksek birini kullanabilirdi pekâlâ. Terim’in yarından tezi yok, bu sezonki ezberlerini unutup, takımına bir ‘reset atma’ zamanı geldi gibi.

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Uğur Meleke’nin yazısı