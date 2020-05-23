Uğur Meleke: Sezon tamamlanacaksa küme düşmenin kaldırılması talebine anlam veremedim

Büyük salgın elbette bir mücbir sebep. Sezon tekrar başlamazsa veya bir kez daha yarıda kalıp tamamlanamazsa küme düşme kaldırılabilir. Çünkü tamamlanamamış bir sezonda alınan sonuçlar her zaman ağızda acı tat bırakacaktır.

Tamamlanmamış bir sezonda küme düşürüldüğü için Fransa Futbol Federasyonu’nu dava eden Amiens Kulübü’nün mücadelesini de bu anlamda haklı buluyorum zaten. Ancak sezon oynanacaksa, tamamlanabilecekse, daha önünüzde mücadele edeceğiniz 720 dakika varsa, şimdiden küme düşmenin kaldırılmasını talep etmeye anlam veremedim doğrusu. Oynanmış, bitmiş bir sezonun doğal sonuçları neden yok sayılsın ki? Üzgünüm ama bu bana ‘kulüplerini berbat yöneten yöneticilerin teselli talebi’ gibi geldi daha çok…

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Uğur Meleke’nin yazısı