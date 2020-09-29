Uğur Meleke: Sergen Yalçın’ın takımda ‘ismen var olup, cismen olmayan’ isimleri ayıklaması gerek

Transferin bitimine bir hafta var ve Beşiktaş’ın kadroya en azından bir sağ bekle bir kenar hücumcusu katması gerekiyor bence. Lens’in kadroda düşünülmediğinin açıklanması doğru karar. Zira Beşiktaş’ta çok fazla ‘nostalji oyuncusu’ var ama bugünkü halleri, geçmişlerinden çok uzak. Lens’in F.Bahçe’deki, N’Koudou’nun Marsilya’daki, Ljajic’in Fiorentina’daki, Oğuzhan’ın ‘Feda’ sürecindeki günleri bir daha geri dönecek mi? Ben şüpheliyim doğrusu… O yüzden Sergen Yalçın’ın bir an önce takımda ‘ismen var olup, cismen olmayan’ isimleri ayıklaması gerek. Ancak böyle silkelenip toparlanabilir Beşiktaş…

Uğur Meleke’nin yazısı