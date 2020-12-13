Uğur Meleke: Sayın Bulut… Odada bir fil var

Erol Bulut’un hafta içi açıklamalarını izledim. “Beni eleştirenler ne kadar biliyorlar”, “Aralık’ta 23 puanda olacağımızı sezon başı söyleseler herkes kabul ederdi” gibi son derece klişe laflarla cevaplamış soruları. İngilizce’de ‘odada bir fil var’ diye muazzam bir deyim var. Salona giriyorsunuz, televizyonun markasından bahsediyorsunuz, duvardaki boyanın seçiminden, masanın güzelliğinden. Ama bir şeyden bahsetmiyorsunuz ısrarla: Koltukta bir fil oturuyor. Evet, odada bir fil var. Ve siz ısrarla başka şeyler anlatıyorsunuz birbirinize. Sayın Bulut… Odada bir fil var. O da şu: Fenerbahçe’nin bir oyunu yok. Ve siz her şeyin doğru gittiğini düşünüyorsunuz. Detaylarda boğulmayı bırakıp, bence bundan bahsetmelisiniz artık.
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‘Yolsuzluk dosyası’ açan İmamoğlu: Haberlere erişim engelini anlamış değilim
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının hazır olan kredileri kendisi göreve geldikten sonra kullandırtmadığını belirtti. “Yöneticilere hakkımı helal etmiyorum” dedi. ‘Corona’ya karşı iki haftalık ‘tam kapanma’ istediği yineledi. Eski döneme dair yolsuzluk haberlerine getirilen erişim engelini eleştirdi.
ABD de Pfizer ve BioNTech’in aşısına kullanım onayı verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
Bakanlığın aşılama planı: 25 Aralık’ta başlayacak, günde 450 bin doz yapılacak
Türkiye’de aşı uygulamasına 25 Aralık’ta başlanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı günde 450 bin doz aşı yapmayı hedefliyor.
Erdoğan: Yerli aşı devreye girene kadar ihtiyacımız olan bağlantıları tamamladık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık” dedi.
Soylu’dan içki yasağı çıkışı: İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süre boyunca marketlerden içki satışı yapılmasının yasaklanmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: “İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok.”