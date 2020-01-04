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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Rami’nin İstanbul kariyeri adeta 45 dakikada bitti

Fenerbahçe aslında merkezden iki büyük silahıyla hücum opsiyonları yaratabiliyor. Emre oyunun yönünü değiştirme ustası. Ozan da ceza alanına driplinglerle çok büyük silah. Ancak Ersun Yanal’ın ikinci yarıda iki kenar adamından da skor ve asist katkısı alması gerek. Ferdi opsiyonu, bu anlamda ilk devrede olması gerekenden az kullanıldı gibi geliyor bana.

Fenerbahçe’nin ilk devrede savunma göbeğinde bir istikrar sağlayamadığı malum. Rami’nin İstanbul kariyeri adeta 45 dakikada bitti. Zanka sakatlık sonrası isteksiz ve yavaş bir dönüş yaptı. Sadık sakatlandı. Ancak savunma göbeğindeki bu sorunlara rağmen Fenerbahçe’nin ilk yarıda rakiplerine verdiği şut fırsatı sayısı 151. Bu da Alanyaspor’dan sonra ligin en düşük sayısı.

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Uğur Meleke’nin yazısı

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