Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Pereira’nın iki kolunu açıp Sturridge’i tribünlere şikayet etmesi oyuncunun ilk devresinin özetiydi

Özellikle ilk yarının ortalarında bir Alper şov izledik sahada. Konyaspor’un sol beki, karşısında herhangi bir savunma olmadığı için 31’de çizgiye bomboş inip süper bir pozisyon yarattı. 33’te de Milosevic’le ikili oyunla Pereira’yı çaresiz bıraktılar. Pereira’nın o dakikada iki kolunu yana açıp adeta Daniel Sturridge’i tribünlere şikayet etmesi, İngiliz oyuncunun ilk devresinin özetiydi zaten.

Uğur Meleke’nin yazısı

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