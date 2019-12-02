Uğur Meleke: Orta sahada Belhanda ve Lemina ile oynayan takım zor maç kazanır

Dün özellikle maçın ilk yarısını izlerken aklımdan şu geçti: Belhanda’yla Lemina’yı alıp bir paket olarak hangi 11’e monte etseniz, o takım zor maç kazanır. Sonra Galatasaray’ın bu sezonki maçlarını incelediğimde o enteresan gerçekle karşılaştım: Sarı kırmızılıların bu ikilinin birlikte sahada olduğu maçlarda galibiyeti yok (Kasımpaşa maçında 30’da Lemina çıkıp, Ömer girince gol gelmiş). Şu veriyle tablo daha da kötüleşiyor: Bu ikilinin bu sezon bir arada sahada olduğu 325 dakikada Galatasaray tek bir gol atabilmiş (Adem’in Brugge’a attığı gol). Ligdeki 3 derbiye, Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe maçlarına da Belhanda-Lemina ile başlandığını not etmek gerek.
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