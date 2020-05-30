Uğur Meleke: Nasıl bir yol haritası izleneceği Bundesliga gibi baştan belirlenmeli

Alman Kulüpler Birliği yönetimiyse bu flaş haberler arasında gözden kaçan bir toplantı yaptı ve bence çok önemli bir tavsiye kararı aldı: “Eğer bir ya da iki takımda çok sayıda vaka görülür ve maçlarını tamamlayamazlarsa, eksik müsabakaların puanları takımların o güne kadarki ortalamalarına göre belirlenerek sezon bitirilebilir.” Bu tarihi karar vesilesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na bir kez daha hatırlatmak isterim: Dilemiyoruz ama, olur da lig tekrar yarım kalırsa veya 1-2 takım maçlarını tamamlayamazsa nasıl bir yol haritası izleyeceğinizi aynen Bundesliga gibi baştan belirlemelisiniz.
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