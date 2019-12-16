Uğur Meleke: Maçları Lüksemburglu hakemler yönetse üç büyük ilk 3’e giremez

Bu yıl izlediğimiz futbolun kod adı, ‘yeni lig düzeni’… Şöyle bir iddiam var: Süper Lig’deki 18 takımı buradan alıp, mesela Lüksemburg’a taşıyalım.

Tüm maçlar Lüksemburg’da oynansın, maçları da Türk futbolunu hiç tanımayan Lüksemburglu hakemler yönetsinler. O koşullarda üç İstanbul büyüğünün hiçbirinin ilk 3’e girebileceklerini zannetmiyorum. Dün de bu ‘yeni lig düzeni’nden bir sayfa izledik Sivas’ta.

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Maçın başından Deniz’in oyuna girişine kadar doğruları yapan taraf Sivas’tı, meslektaşına taktik üstünlük kuran taraf Çalımbay’dı. Çalımbay, Fenerbahçe’den Muriç’i çıkardığınızda ne kadar sıradanlaştıklarının farkındaydı. Appindangoye’nin Muriç’le bire bir oynamasıyla, özellikle ilk bir saatte şaşkın bir Fenerbahçe izledik dün. Taktiksel fark, bundan da ibaret değildi.

Uğur Meleke’nin yazısı