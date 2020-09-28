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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Maalesef uzunca süredir Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle

Maalesef uzunca bir süredir Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle… Kaygılar umutları bastırıyor, sahadaki ana plan hep kontrol duygusu oluyor. Bu maçla ilgili ‘dağ fare doğurdu’ diyemiyorum, zira bir dağ beklentim de yoktu bu kez! Son 11 derbinin 7’sinin berabere bitmesi kesinlikle tesadüf değil.

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