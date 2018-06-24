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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Löw sanki bir Wenger’leşme sürecinde

İsveç, Meksika ve Güney Kore teknik adamlarına turnuva öncesi ulaşsanız ve “Almanya’dan hangi oyuncunun kadro harici kalmasını istersiniz” deseniz, bence ilk tercihleri Sane olurdu…

Almanya’nın ilk 2 maçta yaşadığı sıkıntılar, Löw’ün tercihleriyle ilişkili… Belki de en yetenekli Alman futbolcu Sane, turnuvayı evinden izliyor. Goretzka’nın, ilk maçta Kroos ve Khedira’nın arkasında olması anlaşılabilir. Ama ikinci maçta onun değil Rudy’nin başlaması enteresan. Ve bir başka önemli tercih de, tek kale oynanacağı belli olan bir maçta, ustalığı topu çerçeveye dürtmek olan Gomez’i değil, driplingçi Werner’i en uçta kullanmak…

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Löw sanki bir Wenger’leşme sürecinde. Başarı yalnızlaştırıyor. Yalnızlık, müzakereye kapatıyor. Kroos bir frikikle hocasını ipten aldı; ama ilerleyen turlarda başarı için, Löw, taptığı bazı doğruları gözden geçirmeli.

Uğur Meleke’nin yazısı

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