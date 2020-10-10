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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Ligde Etebo, Samatta gibi yüksek bütçeli ‘olağan şüpheliler’ dışında da takip edilmeye değer isimler var

Biglia, Etebo, Samatta gibi yüksek bütçeli ‘olağan şüpheliler’ dışında da takip edilmeye değer isimler var.

G.Birliği’nin bedavaya aldığı Furman, Polonya Milli Takımı’nda oynuyor. A.Gücülü Börven, Norveç Ligi’nde gol kralı oldu. Denizlisporlu Pantilimon, M. City geçmişi olan bir kaleci. Alanyalı Davidson ise geçen sezon Avrupa Ligi’nin yıldızıydı.

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Süper Lig’de ilk 40 maç geride kaldı; Biglia, Etebo, Samatta, Baker gibi birçok uluslararası oyuncu Türkiye’de ilk kez sahne aldı. Bu sezon ligimizde daha fazlası da var, Lennon’ları, Babacar’ları, Remy’leri, Nuri Şahin’leri izleyeceğiz hepimiz merakla ve heyecanla.

Uğur Meleke’nin yazısı

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