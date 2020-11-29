Uğur Meleke: Kim bu akşamki 90 dakikanın daha uzun bölümünde Dr. Jekyll olabilirse, o kazanacak gibi…

İki ezeli rakip de topu rakibe verdikleri an savunmada ciddi hatalar yapıyor.

Fenerbahçe, geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında genellikle merkezden kısa paslar ve verkaçlarla rakibini abandone etti. Ama top onlarda olmadığında takım 5+5 gibi ikiye bölündü ve merkezde ciddi boşluklar oluştu. Beşiktaş, topa sahip olduğunda caydırıcı bir ekip ama topsuz oyunda sıradan bir takıma dönüyor. İlk yarısında mükemmel oynadığı Başakşehir maçının 45 ile 70. dakikaları arasında rakibe tam 8 şut fırsatı verdi.

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Beşiktaş, Başakşehir önünde oyunu tamamen domine ettiği ilk 45 dakikayı Bayern Münih gibi bitirdi. Ama topun kontrolünü rakibine bıraktığı 45-70 arası tam 8 şut fırsatı verdi. Fenerbahçe Ankara’da mükemmel verkaçlarla rakibini abandone etti ama top onlarda olmadığında takım 5+5 gibi ikiye bölündü. Merkezde ciddi boşluklar oluştu. Topla Dr. Jekyll, topsuz Mr. Hyde oluyor her iki takım da… Kim bu akşamki heyecan verici 90 dakikanın daha uzun bölümünde Dr. Jekyll olabilirse, o kazanacak gibi…

Uğur Meleke’nin yazısı