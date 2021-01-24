Uğur Meleke: Kasasında 20 milyon Euro olan kulüp bugün nasıl 40-50 milyon TL borçlu hale geldi

İlhan Abi’yi kaybedişimizin 4’üncü yıldönümünde böyle vasat bir kadro nasıl kuruldu, kasasında 20 milyon Euro olan kulüp bugün nasıl 40-50 milyon TL borçlu hale geldi, bir Gençlerbirliği sevdalısı olarak daha detaylı yazacağım bir gün. Ancak tek bir menajerlik şirketinin şu anda Gençlerbirliği’nde 8, Hacettepe’de 7 futbolcusunun olması hikâyenin trajik bir özeti sanırım.
SON HABERLER
S&P, Türkiye tahminlerini açıkladı: Büyüme aşı uygulamasına bağlı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.
Rapor: Tedbirler uzarsa 35 bin işletme kapanıp 700 bin kişi işini kaybedebilir
Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) raporuna göre tedbirlerin uzaması ve kapasite düşüşü nedeniyle sektörde işini kaybetmesi beklenen kişi sayısı 700 bin.
Tarım bakanı, gıda fiyatlarındaki artışı ‘global stoklama’ya bağladı
Tarım Orman ve Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışı ‘global stoklamaya’ bağladı. Pakdemirli, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin yüklü gıda siparişi verdiğini ifade etti.
Bilim kurulu üyesi sömestr başlarken rahat yaz tatili için uyardı: Evde kalmaya devam
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yarıyıl tatili süresinde şehirlerarası insan hareketliliğinin yeni bir dalgaya neden olacağını belirterek “Evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek” dedi.
İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda tutuklu sayısı 111’e yükseldi
‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sının daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 111’e yükseldi.