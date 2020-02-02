Uğur Meleke: İçimden ‘Keşke Karaman da böyle bir kulübeyle oynayabilseydi’ dedim

Fenerbahçe bir geçiş oyunu ustası. Yanal, rakibin tamamlayamadığı hücumlarda yapılan çıkışlara bayılıyor. Ama Trabzon’un yeni transferi n’Diaye de bir geçiş oyunu katili. Çok kritik anlarda çok kritik hücumlar kesti Ndiaye.

Trabzon’un ikinci devrelerdeki düşüşlerinde Ünal Karaman’ın defalarca çaresiz kaldığını izlemiştik. Ancak Trabzon kulübesi öyle güçlendi ki, doğrusu içimden “Keşke Karaman da böyle bir kulübeyle oynayabilseydi” dedim. Guilherme, Sturridge, Abdülkadir, Hosseini’li böyle güçlü bir kulübeye hasretti Trabzon.

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İki takım arasındaki en ciddi farkıysa kesinlikle Uğurcan yarattı. Bir süper yıldızın doğuşuna tanıklık ediyoruz hep beraber.

Uğur Meleke’nin yazısı