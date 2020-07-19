Uğur Meleke: Hedefsizlik maalesef öldürüyor futbolu

Şu sıralar çok dillendirilen bir büyük Türk yalanı da şu: “Hedefimiz ilk 10…” Ligin ikinci devresinde hortlayan, alt grupla nispeten bağını koparmış-rahatlamış takımların meşhur lakırdısı bu. “Hedefsiziz” demiyorlar da, bazen “Hedefimiz ilk 8” diyorlar, bazen de 10 oluyor o rakam yerine göre… Bu haftaya girerken ligde 4 takım tamamen hedefsizdi. Bunların üçü dün akşam sahaya çıktı ve her sezon olduğu gibi bu sezon da bu hedefsizlik maalesef öldürüyor futbolu.

Uğur Meleke’nin yazısı