Uğur Meleke: Galatasaray orta sahası verimsiz, Belhanda ve Akbaba döndüğünde işler değişebilir

Galatasaray’sa kaliteli bir takım. Ama durağan. Dün ilk 11’de 33’lük tam 5 adam vardı. Bu bir Şampiyonlar Ligi kadrosu ama sanki 2019’un değil. 2015’in ya da bilemediniz 2016’nın Devler Ligi kadrosu gibi bu. Belhanda ve Emre Akbaba döndüğünde işler değişebilir. Ama bu haliyle Galatasaray orta sahası verimsiz. Durağan görüntüye rağmen 1 puan iyi sonuç. Galatasaray bu Brugge’ü İstanbul’da yenerek en azından üçüncülüğü koyacaktır cebine.
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Uniq’te Sezen Aksu müzikali ve 150 oyun var: Davetiye için TEMA’ya bağış şart
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