Uğur Meleke: Futbolu ısrarla başlatmanın gerekçesi belli; kulüpler batıyor

Dünya halen ‘bir cenaze evi’ iken, futbolu ısrarla başlatma argümanının gerekçesi belli: Ekonomi hızla daralıyor. Yayıncılar ödeme yapmak istemiyor. Kulüpler batıyor. Maalesef kerameti kendinden menkul iş adamlarının, zengin holigan müteahhitlerin berbat yönettiği kulüplerin berbat finansal bilançolarının bedelini bütün dünya ödeyecek. Herkes evine kapanmışken, futbolculara ‘7 dönümlük sahaya çıkın ve dövüşün’ diyeceğiz. Herkes maske takarken, sporcular ter ve tükürük saçacaklar. Neden? Kulüpler batmasın diye… Batsınlar yahu! Batsınlar. Kötü yönetilen kulüplerin batması, doğal seleksiyonun bir sonucu sayılmaz mı? Zaten iyi yönetilen bir şirketin yaşamasını, kötü yönetilenin batmasını gerektirmiyor mu bu düzen? Kötü yönetileni birtakım hukuksuzluklarla, devlet desteğiyle, vergi indirimiyle korursanız, bu durum iyi yönetilene haksızlık değil mi?
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