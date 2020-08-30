Uğur Meleke: Futbol sadece iyi futbolculara sahip olmakla ilgili bir konu değil

Pandemi sürecinde takımın kalbi Tousart da 25 milyona Bundesliga’nın yolunu tuttu. O Tousart, o ana kadarki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11 oynamış, ilk Juventus karşılaşmasını da kahraman olarak bitirmişti. Sanırım antrenörlük tam da böyle noktalarda çıkıyor ortaya.

Rudi Garcia, Juventus rövanşında Tousart’ın pozisyonuna 2000’li Caqueret’yi koydu. Caqueret’nin kariyerindeki ilk Devler Ligi maçıydı bu. Sezonun önemli bölümünü Lyon’un ikinci takımıyla geçiren genç adam, Juventus ve City maçlarında mükemmel oynadı. Sahada basmadık yer bırakmadı. Ve sanırım bir kez daha şunu hatırlattı hepimize: Futbol sadece iyi futbolculara sahip olmakla ilgili bir konu değil. Eğer başınızda Rudi Garcia gibi bir simyacı varsa, sizi kısa sürede bir elmasa dönüştürebilir.

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Uğur Meleke’nin yazısı