Uğur Meleke: Forması büyük, mantalitesi küçük bir takım vardı sahada

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Galatasaray’sa dün, üçte biri değerindeki Ludogorets kadar oynama duygusuna sahip değildi Başakşehir karşısında. Tudor, Eren’le başladı, çünkü Gençlerbirliği önünde uzun metrajlı paslarla iş yapmışlardı. Bu çağ dışı düşüncenin Başakşehir’e karşı da işleyeceğini düşündü Tudor. İşlemedi elbette. Galatasaray maçın bütününde sadece 45’le 55 arası bir büyük takım gibi oynadı; o bölümde golü buldu zaten.

Kalan 80 dakikadaysa bir büyüğe yakışacak hiçbir şey yapmadılar. Yerden oynamadılar, 5 pas üst üste yapamadılar, hücumda çoğalmadılar. Sadece kaldırdılar topu. Forması büyük, mantalitesi küçük bir takım vardı sahada.

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Uğur Meleke’nin yazısı