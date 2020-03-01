Uğur Meleke: Fenerbahçe’nin yerinde olsam ilk yapacağım iş kaptan değişikliği olurdu

Mourinho’nun kaptanlık/ liderlik ayrımı hakkındaki sözlerini görmüşsünüzdür: “Liderlik, koluna bant takana geçen bir sihir değildir. Lider liderdir. Doğuştan vardır o özelliği. Porto’da bir kaptanım vardı, ismi Jorge Costa. Bir gün Belenenses’e karşı tek devrede 2-0 mağlup duruma düşmüştük. Soyunma odasına girerken Jorge kolumdan tuttu ve bana iki dakika dışarıda beklememi söyledi. İçeriye girdi, benim halletmem gereken işin çoğunu o halletti. Çıktılar ve o maçı kazandılar. Jorge iki gol attı.”

Dört haftalık galibiyetsiz bir serinin ardından Fenerbahçe’yi Antalya’da izlerken aklıma geldi bu röportaj. Fenerbahçe’de ne Hasan’da, ne Ozan’da doğuştan liderlik özelliği var. Emre’nin ne kadar oynayacağı belli değil. Bu takımda doğal liderlik vasfı Muriç’te var (Belki ondan sonra da Kruse’de). Kulübün yerinde olsam ilk yapacağım iş, kaptan değişikliği olurdu.

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Uğur Meleke’nin yazısı