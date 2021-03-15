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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Fenerbahçe’nin kadrosunun hakkı bu hoca değil

Erol Bulut, çalıştırdığı takımları fiziksel olarak geliştiriyor olabilir. Savunma becerisini de artırıyor olabilir. Ancak büyük takım teknik direktörlüğü sadece önlem alma değil, önlem aldırma işi. Reaksiyon değil, aksiyon işi. Bulut da maalesef bu departmanda yetersiz. Ve üzülerek söylüyorum ki, Fenerbahçe’nin bu kadrosunun hakkı bu hoca değil.

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Aile hekimleri ‘karalar bağladı’: Hak kayıplarımız giderilene dek siyah giyeceğiz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihine gönderme yaparak bu yıl ‘mücadele ruhuyla örtüşen’ bir bayram kutladıklarını söyledi. Dr. Özer Covid-19 nedeniyle verdikleri mücadeleyi vurgulayarak “Tek isteğimiz yıllar içinde süregelen hak ediş kayıplarımızın yerine konması” dedi.