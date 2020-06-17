Uğur Meleke: Fenerbahçe’de garip bir ekosistem var, oksijen oranı yüzde 5 gibi

Mourinho’nun Manchester United günleriyle ilgili muhteşem bir analiz okumuştum İngiliz medyasında: “Mourinho’nun Manchester’da yaptığı en önemli şey, takımdaki herkesi kötü futbolcu olduklarına inandırmasıydı” şeklinde. Gerçekten de Portekizli teknik adamın 3 yıllık hikayesinin özeti buydu. Sürekli şikayetlendi, sürekli homurdandı, sürekli alaycıydı ve takımının yetersizliğini ima ediyordu. Adeta soyunma odasında herkese futbolu unutturmuştu Jose Mourinho. Solskjaer’in de göreve gediğinden beri yaptığı belki en önemli şey, birçok oyuncunun özgüvenini tamir etmesi. Rashford, Martial, Shaw gibilerinin çıkışı da bu özgüven tamiratıyla ilgili.

Fenerbahçe’de garip bir ekosistem var. Öyle bir ekosistem ki sanki oksijen oranı yüzde 21 değil de yüzde 5 gibi… Ve kulüpteki azot oranı yüzde 90 sanki! Sarı-lacivertlilerin göreve getireceği teknik adamın yapması gereken ilk şey, içerideki adamlara iyi futbolcular olduklarını hatırlatması. Kadronun en büyük sorunu özgüven. Ve bu sorun ancak karizmatik bir liderle çözülür.

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Uğur Meleke’nin yazısı