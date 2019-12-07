Uğur Meleke: Fenerbahçe’de bu sezonun hikayesi ‘Vedat Muriç + 10’a doğru evriliyor

Yanal’ın da aslında dünkü kazanımının altında 2002-2004 Gençlerbirliği’ndeki başarısını anımsatan tercihleri var. İkinci yarıda Ozan’ı merkeze çekip, Ferdi’ye nihayet sağ açıkta rol vermesi olumlu. Kruse’nin iyileşmesiyle o tutucu ve sıkıcı 4-3-3’ten tekrar 4-2-3-1’e dönmesi de öyle. Kruse biraz ağır ama zekasıyla o açığını kapatıyor, ikinci santrfor rolüyle Vedat’ın da üstündeki yükü azaltıyor. ersun Yanal’ın Vedat’ı mümkün olduğunca rahatlatacak oyun kurgusunu bulması önemli zira Kosovalı santrfor her geçen gün büyüyor, her geçen gün ligin kaderine tek başına tesir edecek hacme doğru yol alıyor. Ligde bir oyuncunun bir takımdaki ağırlığının bu denli belirgin olduğu son örnek sanırım Gomis’li Galatasaray’dı. Benzer bir etkiyi şimdi Vedat’ta görüyorum. Fenerbahçe’de bu sezonun hikayesi, ‘Vedat Muriç + 10’a doğru evriliyor sanki.
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