Uğur Meleke: Fenerbahçe 4-3-3’e döndüğünden beri kanat varyasyonları çok gelişti

Fenerbahçe’nin de bu sezonki planı net: Yüzde 61’le ligin en fazla topa sahip olan, en yüksek pas isabeti sağlayan, en fazla şut atan, en fazla hava topu kazanan takımı sarı-lacivertliler. Böyle dominant oyun seven Fenerbahçe’nin karşısında adeta ‘kısıtlı bütçeyle oluşturulmuş bir Fenerbahçe replikası’ olunca, orta sahaların çok rahat geçildiği, bir o kalede bir bu kalede pozisyon yaşanan bir maç izledik Kadıköy’de. Sonunda da kazanan, yüksek bütçeli taraf oldu dün.

Maça Kasımpaşa presle başladı ama sürekli aynı stratejiye karşı açık verdiler: Fenerbahçe’nin sağ içi (Ozan), sağ açığın (Moses’ın) yanından bindiriyor, pozisyon veriyorlar. Sol içi Tolga, sol açığı Rodrigues’in yanından bindiriyor, yine pozisyon veriyorlar. Fenerbahçe de son üç maçta 4-3-3’e döndüğünden beri kanat varyasyonlarında çok gelişti doğrusu.

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Uğur Meleke’nin yazısı