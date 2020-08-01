Uğur Meleke: Fatih Terim rolünü gözden geçirmeli

Galatasaray 2 sezon boyunca çok temel bir prensibi gözden kaçırdı: “Bozuk değilse tamir etme”. Takım şampiyon olduğu halde sürekli ana iskelet kurcalandı. Üstelik bunu ‘takımı gençleştirme’ gibi kabul edilebilir bir misyonla da yapmadı, aksine daha da yaşlandı kadro. Ve bugün artık gerçekten tamir isteyen, tamiri de çok olay olmayan bir durum var ortada.

Bu sezon Galatasaray’da en az kiralık oyuncu fazlalığı kadar dikkat çekici bir başka konu da, yönetilmesi zor futbolcu sayısı idi. Evet, Terim’in kariyeri bu tarz futbolcuları ehlileştirmekle geçmiştir, insan yönetiminde bir ustadır Fatih Hoca. Ancak nesil değişti, Z jenerasyonu artık Terim’in çocuğu değil, neredeyse torunu olacak yaşta. Ve onları yönetmek eskiye göre zorlaştı bence. Şu anda Avrupa’da herhangi bir takımın Belhanda, Emre Mor, Babel gibi oyuncuları bir arada isteyeceğini zannetmiyorum ben.

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Fatih Terim’in yeni sezon kadrosunu oluştururken bence bu ‘Mahmut Hoca’ rolünü bir daha gözden geçirmesi gerek. Sarı kırmızılılar başta Belhanda olmak üzere, forma aidiyeti düşük futbolcularla yollarını ayırmak zorunda.

Uğur Meleke’nin yazısı