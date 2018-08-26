Uğur Meleke: Farkında mısınız bilemiyorum, hemen hemen bütün duran toplar Hasan Ali Kaldırım’a kaldı

Fenerbahçe’de Giuliano satıldı, Valbuena ilk 11’deki yerini kaybetti. Mehmet Ekici forma istikrarı bulamadı.
Farkında mısınız bilemiyorum, hemen hemen bütün duran toplar Hasan Ali Kaldırım’a kaldı. Hasan Ali’nin iyi niyetli çabasını takdir ediyor, saygı duyuyorum.
Ancak bir büyük takım şampiyonluğa oynuyorsa duran toplardan daha fazla üretim almalı. Bunu da duran topun başına geçecek kaliteli ayaklarla sağlayabilirsiniz.
Korner oluyor, Hasan gidiyor. Çaprazdan frikik kazanılıyor, Hasan gidiyor. Karşıdan pozisyonlarda bile Hasan orada!
Mehmet Ekici sırf duran top kalitesinin artması için bile ilk 11’e kazandırılmaya çalışılmalı. Eljif Elmas da idmanlarda özellikle duran top çalışmalı.