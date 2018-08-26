Uğur Meleke: Farkında mısınız bilemiyorum, hemen hemen bütün duran toplar Hasan Ali Kaldırım’a kaldı

Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, “CHP, Türkiye genelinde bir eylem için Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin kararını bekliyor. O kararın neticesine göre bir eylem planlıyorlar. Ben de eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim” dedi.