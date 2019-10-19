Uğur Meleke: Falcao, çalışkan ve arzulu Andone ile ritim bulabilir

Rumen oyuncu, Brighton’da Murray’nin muhteşem sezonunun gölgesinde pek şans bulamamıştı, belli ki futbolu çok özlemiş. Aslında onun bu gezgin oyununu görünce Falcao ile de pekala iyi bir ikili oluşturabileceklerini düşündüm. Falcao, Monaco’da onlarca maçta Mbappe, Jovetic, Germain gibi partnerlerle 4-4-2’de oynamış, hem atmış, hem de attırmıştı. Çalışkan ve arzulu Andone ile de ritim bulabilirler pekala.
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NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”
Rusya ‘Türk Akımı’ boru hattını doğalgazla doldurmaya başladı
Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Karadeniz altından Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak Türk Akım boru hattının ilk bölümünü gazla doldurmaya başladığını açıkladı.
Ekonomistler: ABD’yle anlaşma sonrası ‘Merkez’den faiz indirimi beklentisi arttı
Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararı çıkmasının ardından ABD ile ilişkilere yönelik riskin hafifleyip liranın değer kazanmasıyla Merkez Bankası’nın (MB) gelecek haftaki toplantısında faizde indirim beklentisi tekrar arttı.
Kanalizasyona kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 860 bin lira ceza
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kanalizasyona kimyasal atık boşaltan bir firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.
Erdoğan ‘güvenli bölge’yi tarif etti: Derinlik 32, genişlik 444 km
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD’yle Suriye’de varılan anlaşma için, “120 saat içinde YPG’nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu” dedi.