Uğur Meleke: Emre, Terim için bir tür Griezmann ikilemi

Emre (Akbaba) gibi bir ikinci santrforla oynuyorsanız, takımın geri kalanını da ona göre şekillendirmeniz gerek. Galatasaray ligin ilk devresinde 4-3-3 oynuyordu; merkezde Nzonzi olduğu için Seri sağı, Lemina solu toparlıyorlardı. Ancak şimdi oyunda Emre Akbaba var, merkezde bir Nzonzi yok, Seri-Lemina’nın kaplamaları gereken alan çok büyüdü. O yüzden de kenar savunmasında Feghouli ve Onyekuru’nun yükü daha fazla. Eğer Emre gibi (veya Talisca gibi) ikinci bir santrforla oynuyorsanız, sol-sağ açıklarınızın savunma sorumluluğu olmalı. Atletico Madrid günlerinde Griezmann da ikinci santrfor rolünde oynuyordu, o yüzden de Simeone’nin sol-sağ açığı olmak demek, savunma yapmak demekti.
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