Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Dünkü sonucu hazırlayan birkaç detay

Dünkü sonucu hazırlayan birkaç detayın da altını çizmek gerek: Emre yoktu, onun oyunun yönünü değiştiren paslarının yerini Ozan’ın driplingleri almıştı. Ozan sahanın yıldızıydı. Isla sezona kötü başlamıştı ama sakatlık sonrası yüksek ritimde döndü. Maçın başında iki kritik hücum kesti, iyi oyununu bir asistle de süsledi.

Uğur Meleke’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

ABD: Libya ve Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşması, ‘provokatif’

ABD, Rus paralı askerlerin Libya’daki rakip taraflardan General Halife Hafter safında yer alarak çatışmalara katılmasından derin endişe duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasının ise ‘provokatif’ olduğunu ve bölgede zaten giderek artmakta olan gerilimi daha da ateşlediğini söyledi.

Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu

Libya’da ülkenin doğusunu kontrolünde tutan general Halife Hafter’e bağlı güçler, Türk mürettebatı bulunan kargo gemisini alıkoydu. Ulusal Libya Ordusu’nun başındaki general Halife Hafter, iç savaşı devam eden Libya’nın doğu bölgelerini kontrol ediyor. Türkiye’nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı, uluslararası toplumun tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor. Reuters’a konuşan Ulusal Libya […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...