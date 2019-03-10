Uğur Meleke: Dün yine kaybeden coşkulu futbol, kazanan doğru futbol oldu

‘Feminist Manifesto’nun okurla buluşması Dünya Kadınlar Günü’ne yakın bir tarihe denk gelse de aslında feminizmi konuşmak için bir gündeme ihtiyaç yok. 8 Mart da işin bahanesi. Dünya sağ olsun, bu anlamda kendine her türlü gündemi yaratıyor.