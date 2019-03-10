Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Dün yine kaybeden coşkulu futbol, kazanan doğru futbol oldu

Bu ligde 17 takım fizik kaliteyle, arzuyla, motivasyonla, coşkuyla oynuyor. 1 takımsa şemayla, yerleşimle, bellerinden birbirine halatla bağlı futbolcularla, yukarıdan kendilerini izleyen drone vasıtasıyla bölünmez bir bütünlükle oynuyor. Dün yine kaybeden coşkulu futbol, kazanan doğru futbol oldu Başakşehir’de.

Uğur Meleke’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Sayılarla dünya çapında kadınların durumu

Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...