Uğur Meleke: Dün yine kaybeden coşkulu futbol, kazanan doğru futbol oldu

Bu ligde 17 takım fizik kaliteyle, arzuyla, motivasyonla, coşkuyla oynuyor. 1 takımsa şemayla, yerleşimle, bellerinden birbirine halatla bağlı futbolcularla, yukarıdan kendilerini izleyen drone vasıtasıyla bölünmez bir bütünlükle oynuyor. Dün yine kaybeden coşkulu futbol, kazanan doğru futbol oldu Başakşehir’de.
SON HABERLER
Sayılarla dünya çapında kadınların durumu
Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu…
‘Feminist Manifesto’: Yemek yapabilmenin vajinayla ne alakası var?
‘Feminist Manifesto’nun okurla buluşması Dünya Kadınlar Günü’ne yakın bir tarihe denk gelse de aslında feminizmi konuşmak için bir gündeme ihtiyaç yok. 8 Mart da işin bahanesi. Dünya sağ olsun, bu anlamda kendine her türlü gündemi yaratıyor.
Madrid sanat haftasından yurda neler getirdik?
Madrid birçok Avrupa başkenti gibi sokak sanatı konusunda iddialı.
Rossellino’nun sanılan heykel Da Vinci’nin çıktı
Sanat tarihçileri, İngiltere’de, İtalyan heykeltraş Antonio Rossellino’nun yapıtı olarak sergilenen bir heykelin ressam Leonardo da Vinci’ye ait olduğunu açıkladı.
Akıllı telefon satışları yüzde 27 düştü
Akıllı telefon pazarı geçen yılın dördüncü çeyreğinde hem ciro hem de adet bazında yüzde 20’nin üzerinde daraldı.