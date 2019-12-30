Uğur Meleke: Dün Yanal şanslıydı

İşte futbol böyle bir oyun. Bir hafta önce yaptığınız matematik, bir hafta sonra aynı sonucu vermeyebiliyor. Türkiye’deki berbat ezbere karşı çıkıp, bazen kazanan takımı değiştirmeniz de gerekebiliyor. Dün Yanal şanslıydı, yeni bir şey denemesi gerektiğini ancak 65’te fark etmesine rağmen Rize’den galibiyetle döndü. Ancak başka bir gün bu kadar şanslı olmayabilir Ersun Hoca.
SON HABERLER
Denizatına binmiş dörtnala giden bilimciler
Bu, öncelikle doğaya karşı sorumluluk, insana/topluma karşı sorumluluk, bilime karşı sorumluluk, denizatına karşı bir sorumluluk. Kaçamayız.
Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.
Bahçeli: Libya tezkeresi için olumlu oy kullanacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek verdiklerini ve olumlu oy kullanacaklarını açıkladı.
Yerli oto ve Kanal İstanbul gibi projeler bizi niye mutlu etmiyor?
Otomobilden önce huzur istiyoruz. Kanaldan önce ağız tadı istiyoruz. Uçaktan önce adalet, eşitlik, özgürlük, saygı, nezaket, barış ve toplumsal bütünlük istiyoruz.
Karamollaoğlu: ‘Yerli otomobil’in modelini İtalyanlara yaptırıyoruz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘yerli otomobil’e ilişkin, “Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir” dedi.