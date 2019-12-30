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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Dün Yanal şanslıydı

İşte futbol böyle bir oyun. Bir hafta önce yaptığınız matematik, bir hafta sonra aynı sonucu vermeyebiliyor. Türkiye’deki berbat ezbere karşı çıkıp, bazen kazanan takımı değiştirmeniz de gerekebiliyor. Dün Yanal şanslıydı, yeni bir şey denemesi gerektiğini ancak 65’te fark etmesine rağmen Rize’den galibiyetle döndü. Ancak başka bir gün bu kadar şanslı olmayabilir Ersun Hoca.

Uğur Meleke’nin yazısı

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Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.

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