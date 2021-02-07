Uğur Meleke: Çok yönlü takımın tek yönlü hocası

Sosa, geçen sezon Süper Lig’in rakip ceza alanında en fazla isabetli pas yapan oyuncusuydu. Mert Hakan, sezonu 10 gol ve 5 asistle bitirmişti. Ozan Tufan, bu sezonu milli takımın en iyisi olarak açtı. Cisse geçen yıl 22 golle oynadı. Caner, 201920’yi 14 gol katkısıyla bitirdi. Mesut Öziller, Samueller, Nazımlar, Samattalar, iki transfer penceresinde de iyi futbolcular aldı gerçekten Fenerbahçe.

Çok yönlü bir kadro kurdular. Ama hissettiğim şu: Fenerbahçe’nin bu çok yönlü kadrosunun başında tek yönlü bir teknik adam var. Ve eğer müsabakalar onun istediği yönde gelişmiyorsa, o kaliteli kadrodan çok az ürün alabiliyor bu hoca.

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Uğur Meleke’nin yazısı