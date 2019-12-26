Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Çeyrek yüzyıllık rüya, Avrupa Süper Ligi artık kurulmak isteniyor

Düşük profilli bir UEFA başkanı yakalamışken, Şampiyonlar Ligi’ni 2024’te bir ‘Avrupa Süper Ligi’ formatına dönüştürmeye ant içmiş patronlar katının yeni önerisine göre 32’li tek bir lig kurulacak. Gruplarda bugünkü gibi 6 değil, 10 maç yapılacak. Bu 10 maç, rastgele rakiplerle oynanacak. Hatta play-off turuyla bu sayı 12’yi buluyor. Ayrıca lig aşamasını ilk 8’de bitiren takımların gelecek yılki bileti garanti olacak.

Bir iddiaya göre garanti bilet sayısını 16’ya çıkarma düşüncesi de var. Maksat belli: Çeyrek yüzyıllık rüya, Avrupa Süper Ligi artık kurulmak isteniyor. Yerel ligler zayıflatılıp, NBA benzeri bir mekanizma yaratmak amaç. Düşme-çıkmanın olmadığı (ya da sınırlı olduğu), Real, Manchester, Milan gibi devleri her daim sistem içinde koruyan, orta sınıfa bir darbe daha vuran bir yapı.

Reklam

Uğur Meleke’nin yazısı

SON HABERLER

‘Küçük Kadınlar’ı anlama kılavuzu

2019 yılı aralık ayının son günlerinde ABD ve Britanya’da milyonlar, ‘Küçük Kadınlar’ı izlemek için sinemalara koşacak. ABD’li Louisa May Alcott’un yazdığı aynı adlı roman, neredeyse her yeni jenerasyon için filme çekildi.

Bu kitap Leon Bahar’a ölümünden 71 yıl sonra bir hakkın teslimi

”Her şeyin bir zamanı vardır, her şey zamanını bekler…’’ Bu sözü, kitabımın kahramanı Leon Bahar’ın kızı Tamar Bahar’dan tam 16 yıl boyunca hemen her gün duydum. 2017 Ağustosu’nda onu aniden kaybettiğimde, tam da söylediği gibi zamanının geldiğini hissederek yazmaya başladım.

Erdoğan Tunus’tan seslendi: Libya’dan davet gelirse adımımızı ona göre atarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus’ta mevkidaşı Kays Said ile görüştükten sonra Türkiye’nin Libya’ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruyu, “Davet gelirse adımımızı ona göre atarız” diyerek yanıtladı. Erdoğan, böylece geçmişte de sarfettiği “Gerekirse Libya’ya asker göndeririz” tezini bir kez de Tunus’ta dile getirmiş oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...