Uğur Meleke: Cenk Gomez’le, Ozan Maicon’la rekabet ederek geldi bu noktalara

Iphone’u-Samsung’u yasaklamak dünyanın en iyi mobil telefonunu üreteceğin anlamına gelmez. Bugün Premier Lig’in Serie A’yı sollamasının temel nedeni 90’larda kapılarını Bergkamp, Gullit, Juninho, Ginola gibi global yıldızlara açmasıdır. Ayrıca burada yabancı rakibini yenip formayı alamayan yerli, aynı rakibini uluslararası maçta da mağlup edemez. Cenk Gomez’le, Ozan Maicon’la rekabet ederek geldiler bu noktalara. Doğru yanıtları almak için doğru soruları sormanız gerek öyle değil mi? Lütfen yabancı sınırından başka argümanlarla çıkın artık kamuoyunun karşısına.

Uğur Meleke’nin yazısı