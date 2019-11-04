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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Bu tarz maçlarda Fenerbahçe daha uzun süre çift santrforla oynayabilir

Bir büyük takım deplasmana gidiyorsa, rakibi kompakt duruyorsa, yakın oynuyorsa, göğüs göğse çarpışıyorsa, farkı kaliteli ayaklarının yaratması beklenir. Daha seri oynamak, tempoyu yükseltmek zorundadır büyük takım.

Dün Fenerbahçe’nin üç topu direkten döndü, birkaç pozisyonda da kaleci Lung devreye girdi. Ancak sarı lacivertlilerin de bu tarz kapalı rakipleri çözmesini, bire birde adam eksiltmesini bekleyeceği adamları Moses ve Rodrigues bu katkıyı tam anlamıyla yapamadılar. Muriç’in indirdiği ve değerlendirilemeyen pozisyonlara bakılınca, bu tarz maçlarda Fenerbahçe daha uzun süre çift santrforla oynayabilir diye düşündüm doğrusu.

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Uğur Meleke’nin yazısı

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