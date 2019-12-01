Uğur Meleke: Bu penaltı tekrarı, ister istemez akla geçen haftaki benzerini getirdi

Maçın şüphesiz en çok konuşulacak detayı, 56’daki penaltı tekrarı… Alpaslan’ın vuruşunda Altay iki ayağıyla çizgiyi terk ediyor. Tekrar kararı doğru. Hakem Bitigen’in bu ihlali yakalayamaması anlaşılabilir ancak VAR’daki Aydınus görevini yaptı. Tabii ki bu penaltı tekrarı, ister istemez akla geçen haftaki benzerini getirdi: Emre’nin vuruşunda da Malatya kalecisi Farnolle, iki ayağıyla net bir biçimde terk etmişti zira çizgiyi. Ama o maçın VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu, orta hakem Mete Kalkavan’ı uyarmayarak büyük bir hata yapmıştı.

Uğur Meleke’nin yazısı