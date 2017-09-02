Uğur Meleke: Bu kez anahtar sabır, Ukrayna’ya karşı ilk yarıda mağlup duruma düşmemeliyiz

Ukrayna, bu grubun belki de en kolay tarif edilebilir takımı. Bütün bir elemeleri neredeyse aynı oyuncularla götürdüler, 6 maçta sadece 17 farklı futbolcuya ilk 11 şansı verdiler.

Maçların beşinde 4-2-3-1, yalnızca İzlanda’ya karşı santrforsuz 4-6-0 başladılar. Hep tempolu başlıyorlar, Türkiye’ye 24, Finlandiya’ya 25, Kosova’ya 31, İzlanda’ya karşı da 41’de gol buldular.

Reklam

Goller genelde Yarmolenko ve Konoplyanka’nın çizgiden oyun kurma becerileriyle üretiliyor. Ama taze Dortmundlu Yarmolenko’nun ulusal takımdaki ağırlığı bir tık fazla. Bizim bu maçtaki en kritik adamımız Caner. Beşiktaşlı yetenekli sol bek, Konya’da 1,90’lık Yarmolenko’nun sürpriz koşularına karşı çok zorlanmıştı. Bu kez daha kontrollü olup Yarmolenko’dan rövanşı alması gerek.

…Sanırım bu kez anahtar sabır. 4 günde hem Ukrayna’ya, hem de Hırvatlar’a karşı ilk yarılarda mağlup duruma düşmemeliyiz. Çünkü bu iki ekibin de ilk devre performansları muazzam.

Uğur Meleke’nin yazısı