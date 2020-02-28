Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Bu gurur Okan Buruk’un

Lizbon’da oyuna rakibe lüzumundan fazla saygı duyarak başlamıştık. 50 dakika topa dokunamamış, rakip şutlarda 12-0, tabelada 3-0 yaptıktan sonra ancak dönebilmiştik hayata. Oysa dün İstanbul’da çok iyi bir Başakşehir takımı vardı sahada. Her şeyden önce tavır farklıydı, rakip kafada abartılmamıştı. Crivelli’nin yokluğunda 4-1-4-1 dizilimi harika işledi, ikinci santrfor gibi sürekli çerçeveye giren Aleksic biraz daha şanslı olsa tur daha ilk devrede gelebilirdi aslında.

Uğur Meleke’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Akar, NATO ve diğer müttefiklerden ‘Patriot’ talebini doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...